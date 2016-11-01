صادم:شوفو شحال من النساء ممتهنات الدعارة مصابات بالسيدا بالمغرب ﻿

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة السيدا، أفادت إحصائيات رسمية ، أن النساء ممتهنات الدعارة يشكلن 2 في المائة من المصابين بداء فقدان المناعة، و 4 في المائة من المصابين الآخرين هم رجال شواذ و 8 في المائة

''شوف تيفي''

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة السيدا، أفادت إحصائيات رسمية ، أن النساء ممتهنات الدعارة يشكلن 2 في المائة من المصابين بداء فقدان المناعة، و 4 في المائة من المصابين الآخرين هم رجال شواذ و 8 في المائة من المصابين هم متعاطون للمخدرات عبر الحقن، والذين يوجد أغلبهم بشمال المغرب، في حين أن الآخرين انتقل إليهم المرض عبر وسائل أخرى.

ووصل عدد المغاربة الذين يموتون بالسيدا سنويا إلى 900 شخص، في حين وصل عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة لحوالي 24 ألف مغربي إلى حدود شتنبر 2015، خمسون في المائة منهم يجهلون إصابتهم بالداء.

الاحصائيات تقول إن نسبة 25 في المائة من المصابين بداء السيدا تتمركز في جهة أكادير-سوس-ماسة-درعة، تليهما مراكش تانسيفت الحوز بـ 21 في المائة، وتأتي بعدها جهة الدار البيضاء سطات بـ 20 في المائة، مشيرة إلى أن 12 ألف من المتعايشين مع فيروس داء المناعة يجهلون إصابتهم بالفيروس.