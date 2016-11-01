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خطير..محاولة قتل شرطي بالبرنوصي في كازا.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 10:43 خطير..محاولة قتل شرطي بالبرنوصي في كازا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..محاولة قتل شرطي بالبرنوصي في كازا.. وهذه هي التفاصيل
أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي، أخيرا بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ممتاز بمنطقة عين السبع.

  ''شوف تيفي''

أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي، أخيرا بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ممتاز بمنطقة عين السبع.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الشرطي نقل في حالة استعجال إلى مستعجلات ابن رشد بسبب خطورة الجرح ، قبل أن ينقل إلى مصحة خاصة،حيث تلقى العلاج، في الوقت الذي ما زالت مصالح الأمن بالبرنوصي تواصل حملاتها الأمنية من أجل إيقاف المتهم وشريكه،اللذين اختفيا عن الأنظار بعد خطورة ما قاما به.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان الشرطي رفقة عائلته، بمكان قرب سوق ممتاز بين منطقة عين السبع وسيدي مومن، فأثار انتباهه شابين يحومان حول سيارته.

وأوضحت مصادر اليومية بأن الشرطي ظل يتابع تصرفاتهما عن بعد، قبل أن يفاجأ بأحدهما يفتح باب السيارة،محاولا سرقة محتوياتها، إذ ما استنفره فانقض على اللص محاولا إيقافه قبل أن يشهر سلاحا أبيضا في وجهه.

وأكدت المصادر أن الشرطي أشعر اللص ورفيقه الذي حل لمساندته بمهنته طالبا منه التخلي عن سلاحه الأبيض، إلا أنه ازداد عدوانية، فظل يهدده أمام المارة، قبل أن يدخل الطرفان في عراك انتهى سريعا بعد ان وجه اللص طعنة خطيرة إلى كثف الشرطي.

 

 

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