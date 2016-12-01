انفجار قنينة غاز داخل حمام شعبي في درب السلطان بكازا واندلاع حريق مهول.. وهذه هي التفاصيل ﻿

هز انفجار قوي قبل ساعة ونصف حماما شعبيا، يقع على مستوى حي العيون بدرب العالية على مستوى منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في اندلاع حريق مهول بدخله.

''شوف تيفي''

هز انفجار قوي قبل ساعة ونصف حماما شعبيا، يقع على مستوى حي العيون بدرب العالية على مستوى منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في اندلاع حريق مهول بدخله.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن قنينة للغاز، انفجرت داخل حمام ''الطاهيري'' الشعبي''، موضحا بأن استنفارا أمنيا يعرفه المكان في هذه اللحظات، حيث حلت بعين المكان المصالح الأمنية مرفوقة بشاحنة تابعة للوقاية المدينة.

وأوضح المصدر ذاته بأن شاحنة الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، مؤكدا بأنه وبالرغم من خطورة الإنفجار فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.