حصري: هذا هو التوزيع العادل للطواليطات على الفرق البرلمانية بمجلس النواب ﻿

تداول بعض رواد الفايسبوك هذه الأيام خبرا ''فشي شكل''.. يقول، إن مراحيض نوابنا المحترمين، في مجلس النواب طبعا، حظيت بصفقة تجديد بمبلغ أزيد من مليار سنتيم.. فكان أن أسال الخبر موجة من السخرية والغضب

شوف تيفي



تداول بعض رواد الفايسبوك هذه الأيام خبرا ''فشي شكل''.. يقول، إن مراحيض نوابنا المحترمين، في مجلس النواب طبعا، حظيت بصفقة تجديد بمبلغ أزيد من مليار سنتيم.. فكان أن أسال الخبر موجة من السخرية والغضب أيضا، بين من اعتبر نوابنا محظوظين بـ''بيوت راحة'' تصرف عنها مئات الملايين، وبين من رأى أن ''بيت الما حشاكم''، يبتلع عوضا عن أشياء أخرى مبلغا ماليا مهما يمكن استغلاله في الضروريات قبل الكماليات.

المهم، لم يمض هذا الخبر هكذا دون أن يوضح مجلس نوابنا الموقر في بلاغ له حقيقة تجديد ''طواليطاته'' و قصة المليار سنتيم.. معتبرا أن ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. لكن أشنو للي صحيح..؟

تقول إدارة مجلس النواب إن رقم التكلفة ماشي صحيح، بل مثير للدهشة والاستغراب.. وأن أمر المراحيض كان شفافا بناء على طلب عروض أثمان عمومي، تم نشره على موقع الصفقات العمومية.. وبالتالي، (يعني لكلام ديال المعقول) فتجديد المراحيض حسب المسؤولين على المجلس لا يشكل سوى 1,89 من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات، أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لكل مرحاض.. انتهى الكلام.

من جهة أخرى يمكن أن نستنتج من بلاغ المجلس عدد ''الطواليطات'' بمجلس النواب، إذ في الوقت الذي تحدث كثيرون على أن عددها يبلغ 120 مرحاضا، تأتي أرقام كلفة تجديد المراحيض لتطرح رقما أخر.. إذ من خلال عملية حسابية بسيطة، ''إلى قسمنا 275 ألف درهم على 2200 درهم، غيعطينا 125 طواليط وليس 120، أي بمعدل مرحاض لكل 3,16 نائب برلماني.. وبالتالي وحدة من جوج.. إما صحاب 120 للي غالطين، ولا لحساب للي عطيتونا للي غالط..''.

أما إلى ضربنا لحساب بلغة التقشاب.. غادين لقاو أن فريق العدالة والتنمية للي عندو 125 نائب كيتساوى مع عدد مراحيض النواب، لكن ماشي كلها حصرية ليهم. بحيث غتجيهم 39,55 طواليط.. في حين غادي يحصل البام على 32.27 مرحاض، أما حزب الاستقلال فغيجيه فجطو 14,55 طواليط. بينما سيحصل حزب الأحرار على 11.70 مرحاض، في حين غتجي في حق الحركة الشعبية 8.54 بيت لما. وسيتمكن حزب الاتحاد الاشتراكي من استعمال 6.32 طواليط فقط، ليحصل الاتحاد الدستوري على 6 مراحيض بالتمام والكمال، أما حزب التقدم والاشتراكية، فلن يتمكن من استغلال سوى 3 طواليطات فقط، ليكون نصيب فيدرالية اليسار طواليط واحد، لكن غير مكتمل..تيقول واحد المثال'' اللي تيحسب بوحدو تيشيط ليه الخير''





