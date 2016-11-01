بالفيديو.. تطورات جديدة بخصوص مافيا مخدرات تهرب 300 مليون أورو إلى المغرب ﻿

في تطور جديد لما كشفت عنه ''شوف تيفي'' أمس الثلاثاء، بخصوص تفكيك شبكة تقوم بغسل الأموال بفرنسا وبلجيكا لها علاقة بشركات في مدينة الدار البيضاء، كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، أن

''شوف تيفي''

في تطور جديد لما كشفت عنه ''شوف تيفي'' أمس الثلاثاء، بخصوص تفكيك شبكة تقوم بغسل الأموال بفرنسا وبلجيكا لها علاقة بشركات في مدينة الدار البيضاء، كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، أن تحقيقات الشرطة الأوروبية ''يوربول'' من وضع اليد على أخطر مافيا غسيل الأموال وتهريب الذهب والكوكايين والأسلحة، تنشط بين المغرب وأوربا ودبي.

وأوضحت اليومية بأن العملية اعتبرت الأكبر من نوعها في السنين الأخيرة، إذ تم اعتقال 36 شخصا ضمن العصابة التي نفذت العديد من عمليات غسيل الأموال في المغرب، عن طريق نظام ''الحوالة''.

ووفق بلاغ صادر عن الشرطة الاوروبية، أمس الثلاثاء، فإن عناصر المافيا كانوا ينشطون بين المغرب وأوربا ودبي، وجرى اعتقال عدد من المغاربة بعد عمليات شنتها عناصر الشرطة خلال الاسبوع الماضي وشملت أنحاء من فرنسا وبلجيكا وهولندا، وقد قالت الشرطة إن ''450'' عنصرا شاركوا في العملية،التي بدأت الأسبوع الماضي، وشملت مداهمات واعتقالات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وكشفت ''يوربول'' أن ما مجموعة 5.5 ملايين أورو، ضبطت لدى أفراد العصابة إلى جانب نحو 800 ألف أورو من الذهب و 20 ألف أورو من الذهب،و20 كيلوغرام من الكوكايين وثلاثة أسلحة نارية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن الشرطة الأوروبية من تفكيك الشبكة المذكورة، وحجز مبالغ مالية مهمة وسبائك من الذهب ومجموعة من الأسلحة النارية.