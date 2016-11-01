المحامية فريدي تتنازل عن عضويتها في لجنة حقوق الإنسان تضامنا مع الهيني ﻿

أعلنت المحامية بهيئة أكادير لمياء فريدي، تنازلها عن عضويتها من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، وذلك تضامنا مع القاضي المعزول محمد الهيني.

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أعلنت المحامية بهيئة أكادير لمياء فريدي، تنازلها عن عضويتها من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، وذلك تضامنا مع القاضي المعزول محمد الهيني.

وأشارت المحامية، عير تدوينة في صفحتها على فايسبوك ، أنها ستبلغ قرارها هذا لرئيس اللجنة ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، إدريس اليزمي.

وأوضحت فاريدي أن خطوتها هذه، جاءت تضامنا منها مع القاضي الهيني، الذي قالت إن "انتهاكات حقوق الإنسان" طالته، وأن كرامته "انتهكت كإنسان شريف ونزيه في ظل الفساد الذي تعرفه جهات أخرى دون محاسبة"، حسب ما جاء في تدوينتها التي أرفقتها بصورة لها رفقة محمد الهيني.

يشار إلى أن الهيني تم عزله من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بتهم منها "خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية"، وهو ما جعله يقوم بوقفات احتجاجية كثيرة ضد القرار.