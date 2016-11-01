155 مليون لتزيين الحسيمة بـ ''بالإضاءة الاحتفالية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قسم التجهيزات بالمجلس الإقليمي للحسيمة أعلن عن طلب عروض لتزويد وتركيب معدات الإنارة والإضاءة الاحتفالية بمدينة الحسيمة. وعليه، سيتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة التي تدخل في

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن قسم التجهيزات بالمجلس الإقليمي للحسيمة أعلن عن طلب عروض لتزويد وتركيب معدات الإنارة والإضاءة الاحتفالية بمدينة الحسيمة. وعليه، سيتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة التي تدخل في إطار الميزانية الإقليمية لسنة 2016، يوم الجمعة 23 دجنبر القادم، وتهم شراء وتركيب المصابيح الخاصة بالاحتفالات، وذلك لتزيين الساحات العمومية والشوارع خلال المناسبات.

وخصص المجلس لهذه الصفقة ميزانية تعادل 155 مليون سنتيم.