 طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المحامية فريدي تتنازل عن عضويتها في لجنة حقوق الإنسان تضامنا مع الهيني | بوليتيك

المحامية فريدي تتنازل عن عضويتها في لجنة حقوق الإنسان تضامنا مع الهيني

155 مليون لتزيين الحسيمة بـ بالإضاءة الاحتفالية | بوليتيك

155 مليون لتزيين الحسيمة بـ ''بالإضاءة الاحتفالية''

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة | دولي

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب | بووز

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها | مجتمع

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس | بوليتيك

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس

خطير.. عصابة إجرامية تعتدي على مسن بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة إجرامية تعتدي على مسن بطريقة بشعة بالبيضاء

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية | دولي

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية

مثير..كازاوي أوهم فتاة بأنه خليجي وينوي الزواج منها وهدد بنشر صور خليعة لها..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مثير..كازاوي أوهم فتاة بأنه خليجي وينوي الزواج منها وهدد بنشر صور خليعة لها..تفاصيل صادمة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 03:11 طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة | دولي
طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة
أورد موقع ''نيدرلاند تايمز'' أن عدد طالبي اللجوء من المغاربة بسبب ما سماه ''الاضطهاد الجنسي'' في تزايد، بحسب معطيات كشفت عنها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين بهولندا.

شوف تيفي

أورد موقع "نيدرلاند تايمز" أن عدد طالبي اللجوء من المغاربة بسبب ما سماه "الاضطهاد الجنسي" في تزايد، بحسب معطيات كشفت عنها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين بهولندا.

الموقع الهولندي أوضح أنه إلى حدود شهر شتنبر المنصرم وصل عدد طالبي "اللجوء الجنسي" إلى 283 شخصا، وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة مع شهر غشت من نفس السنة (128 طلب لجوء).

وأشار ذات المصدر، إلى أن المغرب على الرغم من إدراجه ضمن البلدان الآمنة قبل أشهر، فإن المنظمات التي تعنى بشؤون الأقليات لازالت تطالب بضمان حق اللجوء بالنسبة للمثليين المغاربة.

هذا، ولم تخف منظمة Asylum Support كون عدد من المغاربة يدعون أنهم مثليون حتى يتم قبول طلباتهم من أجل الحصول على اللجوء.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مثليين جنسيين هولندا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية | دولي

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا | دولي

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا

لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين | دولي

لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده | دولي

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هل أصبحت الشبكات الاجتماعية مصدرا للأخبار؟ | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

هل أصبحت الشبكات الاجتماعية مصدرا للأخبار؟

وفاة كاسترو ومستقبل علاقة واشنطن بهافانا | قنوات أخرى

وفاة كاسترو ومستقبل علاقة واشنطن بهافانا

لص يسرق دلوا مملوءا بالذهب في نيويورك! | قنوات أخرى

لص يسرق دلوا مملوءا بالذهب في نيويورك!

أنقرة تطلب عدم تفسير تصريح أردوغان حرفيا | قنوات أخرى

أنقرة تطلب عدم تفسير تصريح أردوغان حرفيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المحامية فريدي تتنازل عن عضويتها في لجنة حقوق الإنسان تضامنا مع الهيني | بوليتيك
منذ 2 ساعات

المحامية فريدي تتنازل عن عضويتها في لجنة حقوق الإنسان تضامنا مع الهيني

155 مليون لتزيين الحسيمة بـ بالإضاءة الاحتفالية | بوليتيك

155 مليون لتزيين الحسيمة بـ ''بالإضاءة الاحتفالية''

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة | دولي

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب | بووز

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.