طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة ﻿

أورد موقع ''نيدرلاند تايمز'' أن عدد طالبي اللجوء من المغاربة بسبب ما سماه ''الاضطهاد الجنسي'' في تزايد، بحسب معطيات كشفت عنها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين بهولندا.

شوف تيفي

أورد موقع "نيدرلاند تايمز" أن عدد طالبي اللجوء من المغاربة بسبب ما سماه "الاضطهاد الجنسي" في تزايد، بحسب معطيات كشفت عنها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين بهولندا.

الموقع الهولندي أوضح أنه إلى حدود شهر شتنبر المنصرم وصل عدد طالبي "اللجوء الجنسي" إلى 283 شخصا، وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة مع شهر غشت من نفس السنة (128 طلب لجوء).

وأشار ذات المصدر، إلى أن المغرب على الرغم من إدراجه ضمن البلدان الآمنة قبل أشهر، فإن المنظمات التي تعنى بشؤون الأقليات لازالت تطالب بضمان حق اللجوء بالنسبة للمثليين المغاربة.

هذا، ولم تخف منظمة Asylum Support كون عدد من المغاربة يدعون أنهم مثليون حتى يتم قبول طلباتهم من أجل الحصول على اللجوء.