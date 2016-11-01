 مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة | دولي

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب | بووز

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها | مجتمع

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس | بوليتيك

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس

خطير.. عصابة إجرامية تعتدي على مسن بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة إجرامية تعتدي على مسن بطريقة بشعة بالبيضاء

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية | دولي

لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية

مثير..كازاوي أوهم فتاة بأنه خليجي وينوي الزواج منها وهدد بنشر صور خليعة لها..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مثير..كازاوي أوهم فتاة بأنه خليجي وينوي الزواج منها وهدد بنشر صور خليعة لها..تفاصيل صادمة

الحيطي تُوشح بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا | بوليتيك

الحيطي تُوشح بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 02:37 مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها | مجتمع
مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها
أصدرت مصالح الأمن بمدينة أوديني الإيطالية أمرا في حق مهاجر مغربي، يبلغ من العمر 23 سنة، بمنعه من دخول المدينة لمدة ثلاث سنوات مع متابعته قضائيا بتهمة إيذاء وإزعاج المارة بعدما تم ضبطه يتسول بشوارع

شوف تيفي

أصدرت مصالح الأمن بمدينة أوديني الإيطالية أمرا في حق مهاجر مغربي، يبلغ من العمر 23 سنة، بمنعه من دخول المدينة لمدة ثلاث سنوات مع متابعته قضائيا بتهمة إيذاء وإزعاج المارة بعدما تم ضبطه يتسول بشوارع المدينة.

وحسب وكالة الأنباء (أنسا) فإن المهاجر المغربي المقيم بمدينة أوسطا كان محط العديد من البلاغات لإزعاجه للمارة للحصول على بعض القطع النقدية، وهو ما دفع بوحدات مكافحة الجريمة لتعقبه وضبطه بوسط المدينة.

وحسب ذات المصدر فإن المهاجر المغربي ادعى أمام المحققين أنه يمر بضائقة مالية وأنه يستعد ليصبح أب وهو ما أرغمه للجوء للتسول عوض أن يذهب للسرقة حسب تعبيره.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إيطاليا مهاجر مغربي توقيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به | مجتمع

للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب | مجتمع

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء | مجتمع

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور | مجتمع

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 1 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 18 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 1 دجنبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 1 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 1 دجنبر 2016

حكايات الكريساج:شهادة مؤلمة من مغربية تعرضت للسرقة..خدا ليا صاكي فيه كولشي و حطم ليا نفسيتي بعدما كْريساني | بــووز

حكايات الكريساج:شهادة مؤلمة من مغربية تعرضت للسرقة..خدا ليا صاكي فيه كولشي و حطم ليا نفسيتي بعدما كْريساني

هكذا تفاعل بنكيران و نبيل بن عبد الله مع نشيد حزب الاستقلال(فيديو) | بــووز

هكذا تفاعل بنكيران و نبيل بن عبد الله مع نشيد حزب الاستقلال(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة | دولي
منذ 3 دقائق

طلبات اللجوء إلى هولندا تتزايد من قبل المثليين الجنسيين المغاربة

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب | بووز

بالفيديو.. شاهد لحظة وصول الشاب خالد للمغرب

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها | مجتمع

مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس | بوليتيك

اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.