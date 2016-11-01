مدينة إيطالية تمنع مغربيا من دخولها 3 سنوات بسبب ما كان يقوم به أثناء تسوله فيها ﻿

أصدرت مصالح الأمن بمدينة أوديني الإيطالية أمرا في حق مهاجر مغربي، يبلغ من العمر 23 سنة، بمنعه من دخول المدينة لمدة ثلاث سنوات مع متابعته قضائيا بتهمة إيذاء وإزعاج المارة بعدما تم ضبطه يتسول بشوارع

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أصدرت مصالح الأمن بمدينة أوديني الإيطالية أمرا في حق مهاجر مغربي، يبلغ من العمر 23 سنة، بمنعه من دخول المدينة لمدة ثلاث سنوات مع متابعته قضائيا بتهمة إيذاء وإزعاج المارة بعدما تم ضبطه يتسول بشوارع المدينة.



وحسب وكالة الأنباء (أنسا) فإن المهاجر المغربي المقيم بمدينة أوسطا كان محط العديد من البلاغات لإزعاجه للمارة للحصول على بعض القطع النقدية، وهو ما دفع بوحدات مكافحة الجريمة لتعقبه وضبطه بوسط المدينة.



وحسب ذات المصدر فإن المهاجر المغربي ادعى أمام المحققين أنه يمر بضائقة مالية وأنه يستعد ليصبح أب وهو ما أرغمه للجوء للتسول عوض أن يذهب للسرقة حسب تعبيره.