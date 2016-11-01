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اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 02:04 اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس | بوليتيك
اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس
كان لدينا سلاطين ولم يكن لدينا ملوك، والحركة الوطنية هم من أطلقوا على محمد بن يوسف الملك محمد الخامس، فنحن لم يكن لدينا ترقيم للسلاطين مثل الأتراك، حيث قام تحالف بين الملك والحركة الوطنية من أجل

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

" كان لدينا سلاطين ولم يكن لدينا ملوك، والحركة الوطنية هم من أطلقوا على محمد بن يوسف الملك محمد الخامس، فنحن لم يكن لدينا ترقيم للسلاطين مثل الأتراك، حيث قام تحالف بين الملك والحركة الوطنية من أجل نيل الاستقلال وبناء الدولة الديمقراطية، مما أعطى تأسيسا جديدا للملكية في المغرب" يؤكد محمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مداخلته خلال ندوة نظمها حزب الاستقلال مساء اليوم. وأضاف "لما أبعدت فرنسا محمد الخامس وجاءت ببن عرفة كان هذا الأخير يفتقد للشرعية التاريخية، لأن محمد الخامس كانت لديه شرعية نضالية وشرعية شعبية، وثورة الملك والشعب هي التي شكلت الأرضية لاسترجاع الشرعية، وبعد الاستقلال احترم محمد الخامس الميثاق الذي جمعه بالحركة الوطنية". ولتفسير طبيعة نظام الملك الراحل الحسن الثاني قال اليازغي "أما الحسن الثاني فلم يكن يؤمن بهذا التوجه، وكانت له رؤية أخرى، حيث حاول تأسيس نظام يجمع شيئان: نظام المخزن الذي انهار على يد مولاي يوسف، والحكم المطلق للمقيم العام، وهذا هو الخط الذي نعيش توابعه إلى اليوم في النقاش حول دولة المخزن" يؤكد اليازغي.

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اليازغي: نحن لم يكن لدينا ملوك بل سلاطين وأول ملك هو محمد الخامس

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