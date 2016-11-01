خطير.. عصابة إجرامية تعتدي على مسن بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
تعرض رجل مسن حوالي الساعة السادسة صباحا لاعتداء شنيع على يد عصابة إجرامية بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية كان في طريقه للعمل، وتفاجأ بستة أشخاص يحاصرونه، موجهين له ضربة خاطفة على مستوى الرأس بواسطة قنينة زجاجية سقط على إثرها مغشيا عليه وهو ما مكن أفراد العصابة من سرقة هاتفه النقال الذكي ومبلغ 800 درهم كان بحوزته.
وأضاف المصدر ذاته بأن مواطنين، كانوا بعين المكان أبلغوا المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا لاعتقال أفراد هذه العصابة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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