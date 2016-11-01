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لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 01:03 لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية | دولي
لهذا الغرض شرعت إسبانيا في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية
في خطوة غير مسبوقة، قامت السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة بالشروع في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية لتسهيل عملية التواصل بسهولة مع جميع سكان المدينة، وذلك نظرا لتزايد

شوف تيفي
في خطوة غير مسبوقة، قامت السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة بالشروع في تلقين رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية لتسهيل عملية التواصل بسهولة مع جميع سكان المدينة، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية (الريفية).
''إيل فارو'' الإسبانية أشارت إلى أن معهد الثقافات بالمدينة المحتلة تكلف بتعليم رجال الوقاية المدنية والشرطة اللغة الأمازيغية، وقد تم التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص من أجل تسهيل الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الدورات التكوينية في اللغة الأمازيغية أصبحت إلزامية كذلك بالنسبة لأولئك الذين يعملون في الاتصال مع رقم الطوارئ 112.
وأوضح المصدر ذاته أن تعلم اللغة الأمازيغية يمكن أن يشمل أيضا في المستقبل موظفي الإدارات العمومية الذين يشغلون مكاتب تواصل مباشر مع السكان.

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