مثير..كازاوي أوهم فتاة بأنه خليجي وينوي الزواج منها وهدد بنشر صور خليعة لها..تفاصيل صادمة ﻿

تمكنت مصالح أمن ابن مسيك من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في قضية الابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة للضحية عبر الشبكة العنكبوتية.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح أمن ابن مسيك من إيقاف شخص، وذلك لتورطه في قضية الابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة للضحية عبر الشبكة العنكبوتية.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعني بالأمر تم إيقافه على مستوى منزله بعين الشق، بعد مجموعة من التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، على إثر شكاية الضحية التي أوهمها أنه رجل خليجي وينوي الزواج بها، ليتمكن من استدراجها حتى الحصول على مجموعة من الصور الخليعة التي تخصها ويقوم بتهديدها بنشرها على الشبكة العنكبوتية في حال عدم توصله بمبلغ مالي قدره 7500 درهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية الإيقاف، أسفرت عن حجز حاسوبين وهاتف ذكي،وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، في انتظار تقديمه إلى العدالة.