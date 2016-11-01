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الحيطي تُوشح بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 00:31 الحيطي تُوشح بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا | بوليتيك
الحيطي تُوشح بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا
تم مساء اليوم الأربعاء بباريس توشيح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 تم مساء اليوم الأربعاء بباريس توشيح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي بوسام الجمهورية الفرنسية جوقة الشرف برتبة فارس.

وسلم الوسام للحيطي باسم رئيس الجمهورية الفرنسية، رئيس المجلس الدستوري والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 21) لوران فابيوس خلال حفل حضرته شخصيات مغربية وفرنسية من بينها أعضاء بمجلس الشيوخ ونواب.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر فابيوس بمسار الحيطي وانخراطها من أجل قضايا البيئة على المستويين الوطني والدولي.

وعبر عن امتنان فرنسا للمغرب والحيطي التي شاركت في التحضير للكوب 21 التي توجت باتفاق باريس التاريخي، مشيدا في هذا الصدد بانخراطها في مجال البيئة، وكذا دور المملكة في مجال المناخ.

من جانبها، عبرت الحيطي عن فخرها بتوشيحها بهذا الوسام من طرف بلد صديق للمغرب، مذكرة بأن المملكة واكبت فرنسا في تنظيم الكوب 21 كما ساهمت فرنسا بدورها في تنظيم مؤتمر مراكش.

وأكدت أن هذا الوسام يعكس علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع المغرب بفرنسا، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل قضايا حماية البيئة التي تعد حقا من حقوق الإنسان.

 

 

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المغرب شوف تيفي الويزرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي رئيس الجمهورية الفرنسية

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