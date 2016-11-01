توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الأول، الذي يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق العدلية، موضحا أنه تم توقيفه بحي ''الزاودية'' بمدينة طنجة، وهو متلبس بحيازة وترويج 1543 قرص مخدر.

وأضاف البلاغ أنه قد تم توقيف المشتبه فيه الثاني، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 27 أكتوبر المنصرم، بعدما كانت مصالح الأمن قد حجزت داخل مسكنه 5288 قرص مخدر من مختلف الأنواع، بينما ظل هو في حالة فرار إلى أن تم توقيفه اليوم الأربعاء.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر الأقراص المخدرة المحجوزة، وتوقيف جميع المتورطين المحتملين.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.