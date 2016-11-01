روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا ﻿

على الرغم من نفي القاهرة ما نشرته وسائل الإعلام بشأن مشاركة الجيش المصري مع قوات النظام السوري، ووصول 18 طيارا مصريا إلى قاعدة حماة الجوية السورية، أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية، صحة

شوف تيفي: وكالات



على الرغم من نفي القاهرة ما نشرته وسائل الإعلام بشأن مشاركة الجيش المصري مع قوات النظام السوري، ووصول 18 طيارا مصريا إلى قاعدة حماة الجوية السورية، أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعلام عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون في ''الحرب على الإرهاب'' في سوريا.

ونقلت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية عن صحيفة ''أزفستيا'' عن مصدر أمني سوري، قوله: ''إن هذه المعلومات تتفق مع الواقع''.

وأضاف المصدر بحسب الصحيفة: ''نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا، بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر ذاتها أيضا''.

وأشار إلى أن الحكومة السورية ترحب بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية.

وذكرت صحيفة السفير اللبنانية، أن الطيارين المصريين الذين ينتمون إلى تشكيل المروحيات، وصلوا إلى مطار حماة قبل أسبوعين، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية بجولات استطلاعية على جبهات حوران.

وقالت الصحيفة إن انضمام الطيارين المصريين إلى عمليات قاعدة حماة، ''يعكس قرارا مصريا سوريا بتسريع دمج القوة المصرية''.



