يا ربي السلامة..حضيو بناتكم: اختطاف فتاة من طاكسي واغتصابها ببوزنيقة..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

فكت عناصر الأمن بمفوضية أمن بوزنيقة، أمس الثلاثاء، لغز اختطاف فتاة من على سيارة أجرة كبيرة بالطريق الرابطة بين بوزنيقة وابن سليمان من قبل عصابة مكونة من شخصين وفتاة.

''شوف تيفي''

فكت عناصر الأمن بمفوضية أمن بوزنيقة، أمس الثلاثاء، لغز اختطاف فتاة من على سيارة أجرة كبيرة بالطريق الرابطة بين بوزنيقة وابن سليمان من قبل عصابة مكونة من شخصين وفتاة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، فإن المصالح الأمنية بقيادة رئيس المفوضية ووالد الضحية استطاعت الوصول إلى أفراد العصابة بعد قضاء ليلة بيضاء في البحث عن الفتاة، قبل العثور عليها محتجزة بمنزل تابع للنفود الترابي للدرك الملكي ببوزنيقة.

وأوضحت اليومية في كشفها عن تفاصيل النازلة أن المصالح الأمنية تلقت شكاية من أب الضحية، الذي يقطن بابن سليمان، يفيد أن ابنته تشتغل بالبيضاء وتستعمل القطار وسيلة يومية للتنقل إلى بوزنيقة ومنها إلى ابن سليمان عبر سيارة الأجرة، وأنها اتصلت به من رقم غريب وهي على متن سيارة الأجرة، قبل أن تختفي عن الأنظار.

وبناء على شكاية والد الضحية، تجند فريق أمني يقوده رئيس المفوضية في عملية بحث انطلاقا من الرقم الهاتفي الذي اتصلت به الضحية، قبل أن يتبين أنه تم إغلاقه، لتتوجه إلى محطة ''الطاكسيات'' دون جدوى،وبعدها إلى محطات بالطريق الإقليمية المؤدية إلى ابن سليمان رفقة عناصر الدرك الملكي،وبعدها ولوج الغابة الواقعة على طول الطريق،حيث سيتقدم نحوها شخص وهو في حالة سكر طافح، وملابسه ملطخة بالوحل.

وأضافت مصادر الصباح أن المعني بالأمر، أكد لعناصر الأمن والدرك أنه دخل في شجار مع عشيقته من المحمدية، وأنها لاذت بالفرار داخل الغابة، بعد أن كانت وإياه على متن سيارة أجرة.

وعن سبب نزاعه مع عشيقته، عزاه المشتبه فيه إلى فتاة كانت معهم في سيارة الأجرة، شاركها الحديث، وعند مطالبته بهاتفه المحمول، أكد أنه ضاع منه في الغابة، قبل أن يمدهم برقمه، فتبين أنه نفس الرقم الذي اتصلت منه الضحية.

وبخصوص مكان تواجد الفتاة الضحية، أكد المتهم أنها رافقت صديقا له إلى المنزل، دل على عنوانه، لتنتقل عناصر الأمن والدرك إليه، فرفض في البداية الاستجابة إلى نداء الأمنيين، قبل أن يخرج المتهم الثاني متسلحا بسيفين مهددا الجميع بالقتل، إذ كادت الفرقة ستلجأ إلى استعمال السلاح الناري، لولا تدخل رئيس المفوضية، قبل أن يفر عبر أسطح المنازل مستغلا الظلام الدامس.

وعادت عناصر الشرطة فجرا للبحث عن المتهم الثاني الذي تتبعت أثاره مستعينة بمجموعة من المخبرين، إلى أن أوقف على متن دراجة ثلاثية العجلات ببوزنيقة.

وعند الاستماع للضحية، أكدت أنها استقلت سيارة أجرة كبيرة، وعند وصولها لمنطقة ''النوامر'' على بعد ستة كيلومترات من بوزنيقة، ترجل شخصان من السيارة رفقة فتاة واستلا سيفان كبيرين،وتحت التهديد اصطحباها إلى منزل مهجور بالمنطقة، وحاولوا اقتحامه دون جدوى، ليجلسوا بمحاذاته،وأكدت الضحية أن أحد المتهمين اغتصبها رغم توسلاتها أمام أنظار عشيقته التي حاول صديقه ممارسة الجنس معها، فرفضت وتشاجرت معه،مضيفة أن المتهم الأول بعد أن انتهى من ممارسة الجنس عليها، دخل في شجار مع عشيقته وهو الأمر الذي استغله شريكه، الذي أجبرها على مرافقته إلى منزل عائلته واغتصبها بدوره.