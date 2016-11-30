 بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا | دولي

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم: اختطاف فتاة من طاكسي واغتصابها ببوزنيقة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم: اختطاف فتاة من طاكسي واغتصابها ببوزنيقة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :دفنتو الرياضة ودفنتو الفن | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن''

العثماني يرد على العماري بنكتة تختزل الوضع السياسي المغربي | بوليتيك

العثماني يرد على العماري بنكتة تختزل الوضع السياسي المغربي

طلبة المغرب يحتجون أمام البرلمان بالرباط ضد إلغاء مجانية التعليم | بوليتيك

طلبة المغرب يحتجون أمام البرلمان بالرباط ضد إلغاء مجانية التعليم

لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين | دولي

لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين

للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به | مجتمع

للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به

بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا | حوادث و حقوق

بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن''

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 23:01 بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :دفنتو الرياضة ودفنتو الفن | ثقافة و فنون
بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن''
وجه الفنان المغربي أمير علي انتقادات لاذعة للمسؤولين عن مهرجان مكناس، وكذلك للمسؤولين عن تسيير أمور المدينة الإسماعيلية في المجالين الفني والرياضي.

 ''شوف تيفي''

وجه الفنان المغربي أمير علي انتقادات لاذعة للمسؤولين عن مهرجان مكناس، وكذلك للمسؤولين عن تسيير أمور المدينة الإسماعيلية في المجالين الفني والرياضي.

وكتب أمير علي في تدوينته التي وضعها على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' هكذا ودائما مسؤولو مدينة مكناس يكرمون أبناء مدينتهم التي شرفوها وطنيا وعالميا. دفنتو الرياضة ودفنتو الفن حسبي الله ونعم الوكيل''.
وعلاقة بالموضع فإن مصدر قريب من الفنان أمير علي، أكد بأن هذا الأخير مستاء بسبب التهميش الذي طاله رفقة الفنان سعيد مفتاحي من مسؤولي مهرجان مكناس، موضحا بأن الفنان قَبِل المشاركة في المهرجان المذكور في وقت سابق بالرغم من المبلغ المالي الهزيل الذي قدم له،قائلا:خلصني خلاص ديال التريتور''..
الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن''

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمير علي المبلغ المالي المدينة الإسماعيلية الرياضة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق

عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت | ثقافة و فنون

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت

انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة | ثقافة و فنون

انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: تطورات جديدة تعقد قضية سعد لمجرد | خبر اليوم
منذ 5 دقائق

خبر اليوم: تطورات جديدة تعقد قضية سعد لمجرد

تأمينات الوفاء تُكرم الشركات التي تحافظ على البيئة | إيكو بالعربية

تأمينات الوفاء تُكرم الشركات التي تحافظ على البيئة

العثماني يرد على إلياس العماري بنكتة طريفة في ندوة الاستقلال | بــووز

العثماني يرد على إلياس العماري بنكتة طريفة في ندوة الاستقلال

الاتحاد الاشتراكي غائب عن التحالف الحكومي و ها شنو قال بنكيران | بــووز

الاتحاد الاشتراكي غائب عن التحالف الحكومي و ها شنو قال بنكيران

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 26 دقيقة

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في الأقراص المهلوسة بطنجة

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا | دولي

روسيا تؤكد مشاركة الجيش المصري مع قوات بشار الأسد بسوريا

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم: اختطاف فتاة من طاكسي واغتصابها ببوزنيقة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم: اختطاف فتاة من طاكسي واغتصابها ببوزنيقة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :دفنتو الرياضة ودفنتو الفن | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.