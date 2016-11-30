بالصورة.. الفنان أمير علي ينتقد مسؤولي مدينة مكناس :''دفنتو الرياضة ودفنتو الفن'' ﻿

وجه الفنان المغربي أمير علي انتقادات لاذعة للمسؤولين عن مهرجان مكناس، وكذلك للمسؤولين عن تسيير أمور المدينة الإسماعيلية في المجالين الفني والرياضي.

''شوف تيفي''

وجه الفنان المغربي أمير علي انتقادات لاذعة للمسؤولين عن مهرجان مكناس، وكذلك للمسؤولين عن تسيير أمور المدينة الإسماعيلية في المجالين الفني والرياضي.

وكتب أمير علي في تدوينته التي وضعها على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' هكذا ودائما مسؤولو مدينة مكناس يكرمون أبناء مدينتهم التي شرفوها وطنيا وعالميا. دفنتو الرياضة ودفنتو الفن حسبي الله ونعم الوكيل''.

وعلاقة بالموضع فإن مصدر قريب من الفنان أمير علي، أكد بأن هذا الأخير مستاء بسبب التهميش الذي طاله رفقة الفنان سعيد مفتاحي من مسؤولي مهرجان مكناس، موضحا بأن الفنان قَبِل المشاركة في المهرجان المذكور في وقت سابق بالرغم من المبلغ المالي الهزيل الذي قدم له،قائلا:خلصني خلاص ديال التريتور''..

