العثماني يرد على العماري بنكتة تختزل الوضع السياسي المغربي ﻿

''أولا: يلزمنا أحزاب مستقلة، ثانيا: يلزمنا احترام إرادة الشعب ولا توجد ديمقراطية لا تحترم إرادة الشعب، ثالثا: لا يجب تغليط المواطنين حول طبيعة الصراع السياسي، ويجب أن يكون هنالك اصطفاف واحد، من مع

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

''أولا: يلزمنا أحزاب مستقلة، ثانيا: يلزمنا احترام إرادة الشعب ولا توجد ديمقراطية لا تحترم إرادة الشعب، ثالثا: لا يجب تغليط المواطنين حول طبيعة الصراع السياسي، ويجب أن يكون هنالك اصطفاف واحد، من مع الديمقراطية ومن ضدها'' يقول سعد الدين العثماني القيادي في البيجيدي خلال مداخلته في ندوة نظمها مساء اليوم حزب الاستقلال. ويضيف ''لذلك قلنا أننا سننسحب إذا لم يخترنا الشعب، الديمقراطية هي إرادة الشعب ولا يمكن أن يأتي أحد ما ليفرض وصايته على الشعب، والاصطفاف في هذه المرحلة ليس اصطفافا ايديولوجيا وإنما هو اصطفاف ديمقراطي ''شكون مع الديمقراطية وشكون اللي ماشي مع الديمقراطية'' ويرد بطريقة غير مباشرة على إلياس العماري ''بطبيعة الحال هاداك اللي قال نحن نحارب الإسلاميين لحماية المسلمين، لا أحد سيفهم هذه العبارة، والذي وجد لها تفسيرا فليخبرنا، وأنا أتذكر نكتة في هذا الباب'' ليرد بذكاء بنكتة تختزل الوضع السياسي المغربي، وكأنه يرد على الفهم المغلوط لدى بعض السياسيين الذين يحاولون أدلجة الصراع السياسي ''في السبعينيات سافر شخص من قريته إلى الاتحاد السوفياتي سابقا من أجل الدراسة، وعندما عاد إلى قريته، كان يردد على مسامع أبيه: الثورة قادمة، الثورة قادمة...وعندما سأل الناس والد ذلك الشاب: ما الذي تعلمه ابنك في الاتحاد السوفياتي، قال لهم: ولدي حماق كيقول للبقرة الثورة'' ويستطرد العثماني ''المغاربة لا فرق لديهم بين الإسلاميين والمسلمين وأول الإسلاميين في المغرب إذا أردنا التدقيق هم زعماء الحركة الوطنية عامة، وعلال الفاسي في مقدمتهم، إذا هذا تغليط ويجب أن نتحدث عن مضامين الديمقراطية، لا أن نخلط الأمور بين الإسلاميين والمسلمين''. يقول العثماني.