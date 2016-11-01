طلبة المغرب يحتجون أمام البرلمان بالرباط ضد إلغاء مجانية التعليم ﻿

نظم العشرات من الطلبة الجامعيين عشية اليوم الأربعاء 30 نونبر 2016 ،وقفة احتجاجية أمام البرلمان، منددين بقرار الإجهاز على مجانية التعليم، الذي أطلقه المجلس الأعلى الذي يترأسه عزيمان بتشاور مع حكومة

شوف تيفي : حفيظ زرزان

نظم العشرات من الطلبة الجامعيين عشية اليوم الأربعاء 30 نونبر 2016 ،وقفة احتجاجية أمام البرلمان، منددين بقرار الإجهاز على مجانية التعليم، الذي أطلقه المجلس الأعلى الذي يترأسه عزيمان بتشاور مع حكومة بنكيران.

الطلبة الذين ينضوون تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى جانب آخرين، رفعوا العديد من الشعارات المنددة بالوضع الكارثي الذي يعيش عليه التعليم المغربي من قبيل : ''أول مطلب يا شبان، التعليم بالمجان. ثاني مطلب يا جماهير، حرية وتعبير. ثالث مطلب يا أحرار، رابع مطلب يا مسؤول، المطالب لازم تكون'' كما اعتبر الغاضبون الحكومة مافيا تمتص مال المسحوقين من الشعب :''هاذ الحكومة مافيا''.

كما علمت شوف تيفي أن الوقفة حضرتها كذلك التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات التأهيلية لمهن التدريس، وبعض الآباء والتلاميذ.