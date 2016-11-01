 لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين ﻿
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لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 21:49 لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين | دولي
لهذا السبب اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيين
أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت مغربيين يشتبه في صلتهما بتنظيم الدولة الإسلامية، لعب أحدهما دورا مهما في الترويج للتنظيم المتشدد، واصفة واحدا منهم أنه خطير يعيش

شوف تيفي

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت مغربيين يشتبه في صلتهما بتنظيم الدولة الإسلامية، لعب أحدهما دورا مهما في الترويج للتنظيم المتشدد، واصفة واحدا منهم أنه خطير يعيش في منطقة على أطراف مدريد، تبنى الفكر المتطرف، من خلال متابعته لمواقع على الإنترنت تشجع الأفراد على مهاجمة السكان المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان إن المحققين توصلوا إلى أنه تابع لفترة طويلة مواقع على الإنترنت مخصصة للهجمات الانتحارية، التي ينفذها إسلاميون متشددون ولنشاط الدولة الإسلامية، وأنه في سبيل ذلك دخل على تلك المواقع بعدد من الحسابات المختلفة.

وقالت الوزارة إن الرجل الثاني اعتقل خلال عملية في مدينة إرون القريبة من الحدود مع فرنسا، وإنه حاول الانضمام لمقاتلي الدولة الإسلامية بالتوجه إلى تركيا، حيث ألقت الشرطة القبض عليه هناك ثم أعادته إلى إسبانيا حيث تم اعتقاله.

 

 

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