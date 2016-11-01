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للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 21:42 للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به | مجتمع
للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.. هذا ما يتعين عليكم القيام به
يُذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا

شوف تيفي

يُذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات قيدهم فيها سينتهي يوم31 دجنبر 2016.
وتوضح وزارة الداخلية أنه طلبات القيد تقدم من طرف المعنيين بالأمر، سواء داخل الوطن أو خارجه، إما مباشرة لدى المكاتب الإدارية المختصة أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.
ويتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم أن يقدموا قبل انصرام الأجل القانوني المذكور طلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، أو إخبار السلطة الإدارية المحلية بعنوانهم الجديد بالنسبة للذين قاموا بتغيير محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة.

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