 بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا ﻿
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بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا | حوادث و حقوق

بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا

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بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 21:23 بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا | حوادث و حقوق
بالفيديو.. عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا
أخيرا ألقت الشرطة الهولندية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية''هوليودية'' جرت نهائية السنة الماضية بمنطقة بمدينة ''ريدا'' الهولندية. وأفادت مصادر إعلامية مقربة من التحقيقات أن منفذي

شوف تيفي

أخيرا ألقت الشرطة الهولندية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية''هوليودية'' جرت نهائية السنة الماضية بمنطقة بمدينة ''ريدا'' الهولندية.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من التحقيقات أن منفذي العملية رجلين يبلغان من العمر 38 و39 سنة وامرأة تبلغ من العمر 27 سنة، ويشتبه في تورطهم رفقة شخصين آخرين يوجدان رهن الاعتقال في العملية التي اختطف فيها شخصان من داخل محل لبيع السيارات بطريقة هوليودية.
وذكرت المصادر نفسها أن المختطفَيْن البالغان من العمر 18 و 42 سنة، قد تمكنا من الفرار من خاطفيهم بعد ثلاثة أيام من العملية، بعد تكبيلهما ووضعهما في احد المستودعات بعيدا على عين السكان. وتشير التحقيقات التي أجرتها الشرطة إلى أن عملية الاختطاف مرتبطة بصفقة فاشلة لبيع المخدرات، كانت ستتم بين الخاطفين وأفراد من عائلة ألمختطفين، الذين صرحوا للشرطة أن الخاطفين هم هولنديين من أصل مغربي.

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عملية اختطاف هوليودية تورط فيها مهاجرون مغاربة بهولندا

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