 روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط | بوليتيك

روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب | مجتمع

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي

عاجل.. هذا ما وقع لـولد مليكة الذي ظهر في فيديوهات وهو يحمل مبالغ مالية مهمة داخل زنزانته بسجن سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع لـ''ولد مليكة'' الذي ظهر في فيديوهات وهو يحمل مبالغ مالية مهمة داخل زنزانته بسجن

عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب تستخدم فتيات لتصوير فيديوهات جنسية لبريطانيين وتبتزهم..وها شحال ديال الفلوس كيطلبوا | حوادث و حقوق

عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب تستخدم فتيات لتصوير فيديوهات جنسية لبريطانيين وتبتزهم..وها شحال

عاجل : بن كيران يعقد إجتماعا مغلق مع شباط ونبيل بن عبد الله بمقر حزب الإستقلال بالرباط | بوليتيك

عاجل : بن كيران يعقد إجتماعا مغلق مع شباط ونبيل بن عبد الله بمقر حزب الإستقلال بالرباط

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء | مجتمع

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 19:51 روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط | بوليتيك
روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط
انطلقت أشغال الندوة الوطنية السياسية التي ينظمها حزب الإستقلال بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط،اليوم الأربعاء، تحت عنوان ''بناء الدولة الوطنية الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير'' بتأطير كل

شوف تيفي

انطلقت أشغال الندوة الوطنية السياسية التي ينظمها حزب الإستقلال بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط،اليوم الأربعاء، تحت عنوان ''بناء الدولة الوطنية الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير'' بتأطير كل من سعد الدين العثماني، ومحمد السوسي الموساوي، ومحمد اليازغي بالإضافة إلى مولاي إسماعيل العلوي.

وشدد المتدخلون في كلمتهم عن الديموقراطية التي يريد الشعب المغربي، وعن الأدوات السياسية التي ينبغي توفرها لتحقيق الديموقراطية، حيث أجمع المتدخلون الأربعة في كلماتهم، على أن المؤسسة الملكية لا تطرح أي سؤال عند الشعب المغربي، لكن المشكل الحقيقي اليوم أمام الديموقراطية حسبهم هو الأحزاب الإدارية التي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي، مؤكدين على إستقلالية القرار عند الأحزاب السياسية.

من جهة أخرى قال القيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي محمد اليازغي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، طيلة الخمس سنوات التي قضاها في منصبه لم يطرح أبدا نقاشا حول ''الملكية البرلمانية مصرحا هاهو أمامنا إسألوه''.

أما سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فيرى أن الديموقراطية تستوجب أحزابا قوية ولها مرجعية تاريخية، وليس أحزابا ظهرت يوم أمس وتزعمت المشهد السياسي اليوم.

أما مفتش حزب الإستقلال محمد السوسي الموساوي، فأكد على أن الملكية ليست موضوعا للنقاش لدى المغربي مضيفا أن المسألة التي ينبغي النقاش حولها هي أي ديموقراطية نريد.

أما الضيف الرابع في الندوة، ألا وهو القيادي السابق في حزب التقدم والإشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، فعبر عن سعادته الكبيرة بتواجده بمقر حزب الإستقلال بعد مدة طويلة، مشددا على وجوب تضامن الأحزاب الديموقراطية والتاريخية، في إشارة غير مباشرة للكتلة الوطنية مشددا على إستقلالية الأحزاب السياسية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران شباط الندوة السوسي التقدم الإستقلال شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة

عاجل : بن كيران يعقد إجتماعا مغلق مع شباط ونبيل بن عبد الله بمقر حزب الإستقلال بالرباط | بوليتيك

عاجل : بن كيران يعقد إجتماعا مغلق مع شباط ونبيل بن عبد الله بمقر حزب الإستقلال بالرباط

من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا | بوليتيك

من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا

عاجل: المغرب يدين المناورات الجديدة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي حول عرقلة مساره داخل الاتحاد الافريقي | بوليتيك

عاجل: المغرب يدين المناورات الجديدة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي حول عرقلة مساره داخل الاتحاد الافريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جديد مجموعة باراپاپا- بعنوان يا حلاوة Barbapappa | زووم
منذ 2 ساعات

جديد مجموعة باراپاپا- بعنوان ''يا حلاوة'' Barbapappa

تصريح طريف لبنكيران حول تشكيل الحكومة من مقر حزب الاستقلال..حنا متافقين و الأخرين الله يجيبهم على خير | بــووز

تصريح طريف لبنكيران حول تشكيل الحكومة من مقر حزب الاستقلال..حنا متافقين و الأخرين الله يجيبهم على خير

فيديو من قلب إصلاحية عكاشة..ها كيفاش كيعيشو المساجين | خارج البلاطو

فيديو من قلب إصلاحية عكاشة..ها كيفاش كيعيشو المساجين

دراسة:أفيتو تسهر على حماية البيئة | مال و أعمال

دراسة:أفيتو تسهر على حماية البيئة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط | بوليتيك
منذ 8 دقائق

روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تحضر اختتام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب | مجتمع

بعد التساقطات المطرية الأخيرة.. هذه هي نسبة ملء السدود بالمغرب

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.