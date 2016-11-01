روح الكتلة الوطنية تنبعث من جديد بندوة وطنية لحزب الإستقلال بالرباط ﻿

انطلقت أشغال الندوة الوطنية السياسية التي ينظمها حزب الإستقلال بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط،اليوم الأربعاء، تحت عنوان ''بناء الدولة الوطنية الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير'' بتأطير كل

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انطلقت أشغال الندوة الوطنية السياسية التي ينظمها حزب الإستقلال بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط،اليوم الأربعاء، تحت عنوان ''بناء الدولة الوطنية الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير'' بتأطير كل من سعد الدين العثماني، ومحمد السوسي الموساوي، ومحمد اليازغي بالإضافة إلى مولاي إسماعيل العلوي.

وشدد المتدخلون في كلمتهم عن الديموقراطية التي يريد الشعب المغربي، وعن الأدوات السياسية التي ينبغي توفرها لتحقيق الديموقراطية، حيث أجمع المتدخلون الأربعة في كلماتهم، على أن المؤسسة الملكية لا تطرح أي سؤال عند الشعب المغربي، لكن المشكل الحقيقي اليوم أمام الديموقراطية حسبهم هو الأحزاب الإدارية التي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي، مؤكدين على إستقلالية القرار عند الأحزاب السياسية.

من جهة أخرى قال القيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي محمد اليازغي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، طيلة الخمس سنوات التي قضاها في منصبه لم يطرح أبدا نقاشا حول ''الملكية البرلمانية مصرحا هاهو أمامنا إسألوه''.

أما سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فيرى أن الديموقراطية تستوجب أحزابا قوية ولها مرجعية تاريخية، وليس أحزابا ظهرت يوم أمس وتزعمت المشهد السياسي اليوم.

أما مفتش حزب الإستقلال محمد السوسي الموساوي، فأكد على أن الملكية ليست موضوعا للنقاش لدى المغربي مضيفا أن المسألة التي ينبغي النقاش حولها هي أي ديموقراطية نريد.

أما الضيف الرابع في الندوة، ألا وهو القيادي السابق في حزب التقدم والإشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، فعبر عن سعادته الكبيرة بتواجده بمقر حزب الإستقلال بعد مدة طويلة، مشددا على وجوب تضامن الأحزاب الديموقراطية والتاريخية، في إشارة غير مباشرة للكتلة الوطنية مشددا على إستقلالية الأحزاب السياسية.