 عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق ﻿
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عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 18:54 عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..خبر جد محزن: شوف تيفي تكشف ما قالته الشاهدة الوحيدة في قضية لمجرد أمام قاضي التحقيق..وها شنو وقع بين لمجرد ولورا بريول بالفندق
علمت ''شوف تيفي'' بأن ''مامادو بينا'' الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، أدلت أمس حوالي الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت الفرنسي بشهادتها الكاملة بخصوص ما شاهدته ليلة الواقعة التي تم على إثرها اعتقال

 ''شوف تيفي'':إ.ط

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''مامادو بينا'' الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، أدلت أمس حوالي الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت الفرنسي بشهادتها الكاملة بخصوص ما شاهدته ليلة الواقعة التي تم على إثرها اعتقال سعد لمجرد ووضعه بسجن ''فلوري'' بباريس.

وحسب مصدر موثوق لـ ''شوف تيفي'' فإن قاضي التحقيق وجه للشاهدة التي تعمل كمنظفة غرف في فندق ''ماريون شانزليزيه'' العديد من الأسئلة العادية والتي يتم طرحها بشكل دائم وبالتحديد عن اسمها وسنها وعملها، وخاصة عن معرفتها بالمتهم في قضية ''سعد لمجرد'' والذي نفت معرفتها به أو مشاهدته له قبل اعتقاله، نافية في الوقت ذاته معرفتها بالفتاة الفرنسية''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي

وأضاف المصدر ذاته بأن الشاهدة قالت لقاضي التحقيق بأنها كانت تسير في ممر الطابق الثالث خلال قيامها بعملها، وشاهدت فتاة تصرخ بأعلى صوتها ''أنقدوني..oscour'' وتركض في اتجاهها، لتخبرها وهي في حالة غير طبيعية بأنها تعرضت للتعنيف والاغتصاب، ما جعلها أي ''عاملة النظافة'' تقوم بإدخال الفتاة إلى إحدى الغرف، ثم ربطت الاتصال بالاستقبال الخاص بالفندق والذي أرسل بدوره الأمن الخاص لمعرفة ما يحصل.

وأوضح ذات المصدر بأن الشاهدة قالت في إجابتها على أسئلة قاضي التحقيق بأن الفتاة ''لورا بريول''، كانت ترتدي قميص نوم ''مكون من قطعتين''، وشعرها غير مرتب وعليها أثار تعنيف، مضيفة في الوقت ذاته بأن الشخص أي ''سعد لمجرد'' الذي اتهمته الفتاة بتعنيفها واغتصابها لم يغادر الغرفة التي كان بها ''غرفة 323'' إلا بعد أن وصلت الشرطة الفرنسية التي قامت باعتقاله.

وانطلاقا ما سبق فإن مصدر ''شوف تيفي''، أشار إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون ما أدلت به الشاهدة أمام قاضي التحقيق مطابقا لما أدلت به قبل أكثر من شهر أمام الشرطة الفرنسية،وهو ما يعني بالتالي بأن فرصة سعد لمجرد في الحصول على السراح المؤقت ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة.

 

 

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المغرب شوف تيفي مامادو بينا سعد لمجرد لورا بريول التحقيق الشاهدة

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