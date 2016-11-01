عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب تستخدم فتيات لتصوير فيديوهات جنسية لبريطانيين وتبتزهم..وها شحال ديال الفلوس كيطلبوا ﻿

قررت الشرطة البريطانية، فتح تحقيقات بخصوص شبكات إجرامية متخصصة في الابتزاز الجنسي الافتراضي، تستهدف المواطنين البريطانيين من المغرب وأيضا من دولة كوت ديفوار والفلبين، وذلك بالعمل مع السلطات

''شوف تيفي''

قررت الشرطة البريطانية، فتح تحقيقات بخصوص شبكات إجرامية متخصصة في الابتزاز الجنسي الافتراضي، تستهدف المواطنين البريطانيين من المغرب وأيضا من دولة كوت ديفوار والفلبين، وذلك بالعمل مع السلطات المحلية لهذه البلدان لتقديم المتورطين إلى العدالة.

وحسب موقع ''يابلادي'' فإن ظاهرة الجنس الافتراضي ببريطانيا، وتشجيع هذه العصابات للرجال للقيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأعمال جنسية أمام شاشات الحواسيب، نمت بشكل كبير، فقد تم تسجيل أكثر من 900 حالة في سنة 2016، أي ضعف ما تم تسجيله بالمقارنة مع سنة 2015.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه العصابات تقوم بإسقاط الضحايا في الفخ باستخدام فتيات تقمن بإغرائهم، قبل أن يتم ابتزازهم بنشر فيديوهات فاضحة لهم عبر الانترنيت، إذا لم يقوموا بالتنازل عن مبالغ مالية تصل لحوالي 500 أورو أي حوالي ''5 الآف درهم مغربية''.