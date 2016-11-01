عاجل : بن كيران يعقد إجتماعا مغلق مع شباط ونبيل بن عبد الله بمقر حزب الإستقلال بالرباط ﻿

تخليدا للذكرى الواحدة والستين لإستقلال المغرب، ينظم حزب الإستقلال ندوة وطنية تحت عنوان ''بناء الدولة الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير الوطني'' في المقر المركزي للحزب.

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تخليدا للذكرى الواحدة والستين لإستقلال المغرب، ينظم حزب الإستقلال ندوة وطنية تحت عنوان ''بناء الدولة الديموقراطية...استكمال لمهام التحرير الوطني'' في المقر المركزي للحزب.

وسيؤطر الندوة كل من سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية، ومولاي إسماعيل العلوي عن حزب التقدم والإشتراكية ومحمد اليازغي عن حزب الإتحاد الإشتراكي ومحمد السوسي عن حزب الإستقلال.

وقبل بداية أشغال الندوة، عقد كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، ''عقدوا'' إجتماعا مغلقا بمكتب حميد شباط.





