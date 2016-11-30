عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان ﻿

شوف تيفي
شهدت إحدى المدارس المتواجدة بإقليم وزان اليوم الأربعاء سقوط سورها على شاب يدعى م.خ و ينحدر من دوار السبيت جماعة بني كلة، الإنهيار تسبب في وفاة الشاب المذكور على الفور.
وفور إشعار المصالح الأمنية والوقاية المدنية بحادث الإنهيار، حلوا إلى عين المكان من أجل مباشرة التحقيق ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات للتشريح الطبي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.