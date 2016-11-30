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عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 17:56 عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان | حوادث و حقوق
عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان
شهدت إحدى المدارس المتواجدة بإقليم وزان اليوم الأربعاء سقوط سورها على شاب يدعى م.خ و ينحدر من دوار السبيت جماعة بني كلة، الإنهيار تسبب في وفاة الشاب المذكور على الفور.

شوف تيفي

 شهدت إحدى المدارس المتواجدة بإقليم وزان اليوم الأربعاء سقوط سورها على شاب يدعى م.خ و ينحدر من دوار السبيت جماعة بني كلة، الإنهيار تسبب في وفاة الشاب المذكور على الفور.

وفور إشعار المصالح الأمنية والوقاية المدنية بحادث الإنهيار، حلوا إلى عين المكان من أجل مباشرة التحقيق ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات للتشريح الطبي.

 

 

 

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

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عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

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