صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء ﻿

في إطار مشاركة المغرب كباقي دول العالم غدا الخميس، في اليوم العالمي للسيدا تحت شعار ''لنضع حدا للسيدا''، أعلنت وزارة الصحة بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يظل منخفضا بالمغرب بنسبة 0.1 في المائة

''شوف تيفي''

في إطار مشاركة المغرب كباقي دول العالم غدا الخميس، في اليوم العالمي للسيدا تحت شعار ''لنضع حدا للسيدا''، أعلنت وزارة الصحة بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يظل منخفضا بالمغرب بنسبة 0.1 في المائة بين الساكنة العامة، مشيرة إلى أن آخر التقديرات، تبين بأن العدد الإجمالي للأشخاص المتعايشين مع الفيروس يناهز 24.000 وعدد الإصابات الجديدة 1200 سنويا.



وحسب البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه،اليوم الأربعاء، فقد تم تحقيق تقدم كبير في مكافحة هذا الداء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات الوزارية ودعم الشركاء الدوليين وكذا جمعيات المجتمع المدني.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه و منذ سنة 2012، تم توسيع عملية الكشف عن الفيروس، لِتَبلُغَ أكثر من مليوني فحص وتقليص نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يجهلون إصابتهم من 70 في المائة سنة 2011 إلى 51 في المائة في نهاية سنة 2015، وقد ضوعف عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية، حيث انتقل من 4.047 في سنة 2011 إلى 9.860 نهاية يونيو 2016، وذلك باعتماد آخر توجيهات منظمة الصحة العالمية بما فيها مفهوم ''الكشف ثم العلاج''.

وأكدت الوزارة بأنها تعمل على تسريع الاستجابة للسيدا، لتحقيق التسعينات الثلاثة (les trois 90)حيث ينتظر في سنة 2020، الوصول إلى 90 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون إصابتهم، مع ولوج 90 في المائة منهم إلى العلاج المضاد لهذا الفيروس، وحذف الحمولة الفيروسية عند 90 في المائة من أولئك الذين يتلقون العلاج، وذلك من أجل القضاء على هذا الوباء في أفق سنة 2030، وفقا للالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيتم حسب الوزارة الوصية على قطاع الصحة بالمغرب تخليد اليوم العالمي للسيدا بجميع جهات المملكة، حيث ستنظم بتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، في الفترة ما بين فاتح و9 دجنبر 2016، حملات الكشف عن الفيروس والتحسيس بمخاطر الإصابة لفائدة الشباب والنساء في طور الإنجاب، بالإضافة إلى القيام دورات توعوية لفائدة مهنيي الصحة من أجل مكافحة الوصم والتمييز في المرافق الصحية.