 صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء | مجتمع

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده | دولي

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور | مجتمع

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور

من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا | بوليتيك

من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا

صاحب مخبزة يبلغ 91 عاما يعتدي على عاملة بسيدي قاسم ومديرية الحموشي تكشف الحقيقة الكاملة | حوادث و حقوق

صاحب مخبزة يبلغ 91 عاما يعتدي على عاملة بسيدي قاسم ومديرية الحموشي تكشف الحقيقة الكاملة

بالفيديو.. شيباني سكران مع صاحبتو ضّاربو ودارو كسيدة خايبة في كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شيباني سكران مع صاحبتو ضّاربو ودارو كسيدة خايبة في كازا

عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس

عاجل: المغرب يدين المناورات الجديدة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي حول عرقلة مساره داخل الاتحاد الافريقي | بوليتيك

عاجل: المغرب يدين المناورات الجديدة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي حول عرقلة مساره داخل الاتحاد

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 17:43 صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء | مجتمع
صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء
في إطار مشاركة المغرب كباقي دول العالم غدا الخميس، في اليوم العالمي للسيدا تحت شعار ''لنضع حدا للسيدا''، أعلنت وزارة الصحة بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يظل منخفضا بالمغرب بنسبة 0.1 في المائة

 ''شوف تيفي''

 في إطار مشاركة المغرب كباقي دول العالم غدا الخميس، في اليوم العالمي للسيدا تحت شعار ''لنضع حدا للسيدا''، أعلنت وزارة الصحة بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يظل منخفضا بالمغرب بنسبة 0.1 في المائة بين الساكنة العامة، مشيرة إلى أن آخر التقديرات، تبين بأن العدد الإجمالي للأشخاص المتعايشين مع الفيروس يناهز 24.000 وعدد الإصابات الجديدة 1200 سنويا.


وحسب البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه،اليوم الأربعاء، فقد تم تحقيق تقدم كبير في مكافحة هذا الداء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات الوزارية ودعم الشركاء الدوليين وكذا جمعيات المجتمع المدني.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه و منذ سنة 2012، تم توسيع عملية الكشف عن الفيروس، لِتَبلُغَ أكثر من مليوني فحص وتقليص نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يجهلون إصابتهم من 70 في المائة سنة 2011 إلى 51 في المائة في نهاية سنة 2015، وقد ضوعف عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية، حيث انتقل من 4.047 في سنة 2011 إلى 9.860 نهاية يونيو 2016، وذلك باعتماد آخر توجيهات منظمة الصحة العالمية بما فيها مفهوم ''الكشف ثم العلاج''.

وأكدت الوزارة بأنها تعمل على تسريع الاستجابة للسيدا، لتحقيق التسعينات الثلاثة (les trois 90)حيث ينتظر في سنة 2020، الوصول إلى 90 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون إصابتهم، مع ولوج 90 في المائة منهم إلى العلاج المضاد لهذا الفيروس، وحذف الحمولة الفيروسية عند 90 في المائة من أولئك الذين يتلقون العلاج، وذلك من أجل القضاء على هذا الوباء في أفق سنة 2030، وفقا للالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم حسب الوزارة الوصية على قطاع الصحة بالمغرب تخليد اليوم العالمي للسيدا بجميع جهات المملكة، حيث ستنظم بتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، في الفترة ما بين فاتح و9 دجنبر 2016، حملات الكشف عن الفيروس والتحسيس بمخاطر الإصابة لفائدة الشباب والنساء في طور الإنجاب، بالإضافة إلى القيام دورات توعوية لفائدة مهنيي الصحة من أجل مكافحة الوصم والتمييز في المرافق الصحية.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيروس السيدا وزارة الصحة العلاج المؤسسات الوزارية العلاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور | مجتمع

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس | مجتمع

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر | مجتمع

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دراسة:أفيتو تسهر على حماية البيئة | مال و أعمال
منذ 23 دقيقة

دراسة:أفيتو تسهر على حماية البيئة

جميع اهداف كريستيانو رونالدو وليو ميسي في الكلاسيكو | قنوات أخرى

جميع اهداف كريستيانو رونالدو وليو ميسي في الكلاسيكو

كوميدي سعودي يسخر من المغرب في تلميح للسياحة الجنسية و فساد المغربيات من أجل المال | زووم

كوميدي سعودي يسخر من المغرب في تلميح للسياحة الجنسية و فساد المغربيات من أجل المال

ملكة جمال العرب..إيلا كانو لبنات ديال الإصلاحية غايخرجو للزنقة أنا مستعدة نعاونهم | بــووز

ملكة جمال العرب..إيلا كانو لبنات ديال الإصلاحية غايخرجو للزنقة أنا مستعدة نعاونهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل.. انهيار سور مدرسة فوق شاب تسبب في وفاته بإقليم وزان

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء | مجتمع

صادم.. 1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده | دولي

عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور | مجتمع

فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.