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عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 17:14 عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده | دولي
عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيغادر عالم الأعمال للتركيز على مهامه كرئيس للولايات المتحدة متخليا عن منصبه لفائدة أبنائه.

شوف تيفي:وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيغادر عالم الأعمال للتركيز على مهامه كرئيس للولايات المتحدة متخليا عن منصبه لفائدة أبنائه.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع (تويتر)، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ''كبيرا'' في 15 دجنبر المقبل بنيويورك، إلى جانب أبنائه، للإعلان عن هذا القرار.

واعتبر أنه من المهم بالنسبة إليه كرئيس ضمان عدم تضارب المصالح.

وانتخب دونالد ترامب الرئيس ال45 للولايات المتحدة خلال استحقاقات ثامن نونبر، خلفا للرئيس باراك أوباما.

وسيجري حفل التنصيب الرسمي لترامب في 20 يناير المقبل.

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عاجل:بعد انتخابه رئيسا لأمريكا..دونالد ترامب يغادر عالم الأعمال و يتخلى عن منصبه لفائدة أولاده

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