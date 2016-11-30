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فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 16:58 فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور | مجتمع
فضيحة..فيديوهات جنسية داخل فنادق شعبية تهز ضواحي مراكش+صور
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا مقتطفة من مقطع فيديو جنسي فاضح، ظهرت خلاله سيدة قيل بأنها مسيرة فندق أثناء ممارستها الجنس مع زبونين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 70 و100 درهم.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا مقتطفة من مقطع فيديو جنسي فاضح، ظهرت خلاله سيدة قيل بأنها مسيرة فندق أثناء ممارستها الجنس مع زبونين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 70 و100 درهم.

وحسب متداولي هذه الصور فإن وقائع الفيديو، جرت بجماعة مولاي إبراهيم ضواحي مدينة مراكش، حيث ظهرت خلاله مسيرة فندق شعبي بوجه مكشوف وهي تجري مفاوضات مع زبونيها لتمكينهم من ممارسة الجنس.

وإلى جانب صور الفيديو المذكور فقد نشرت هذه الصفحات الفايسبوكية صورا أخرى لفيديو جنسي آخر مدته أربعة دقائق، ظهرت خلال فتاة وهي تمارس الجنس مع زبونها داخل غرفة أحد الفنادق بمنطقة مولاي إبراهيم.

وعلاقة بالموضوع فإن العديد من الصفحات الفايسبوكية، أشارت على أن ساكنة جماعة مولاي إبراهيم تستعد للخروج في وقفة احتجاتجية رافضة لانتشار الدعارة بشكل كبير بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

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