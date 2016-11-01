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من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 16:43 من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا | بوليتيك
من مدغشقر.. الملك محمد السادس بنيجيريا
كشفت جريدة ''الشرق الأوسط'' حسب مصدر دبلوماسي أن الملك محمد السادس سيبدأ الجمعة المقبل المرحلة الثالثة من جولته الأفريقية الثانية، إذ من المنتظر أن يصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في زيارة رسمية،

شوف تيفي:

كشفت جريدة "الشرق الأوسط" حسب مصدر دبلوماسي أن الملك محمد السادس سيبدأ الجمعة المقبل المرحلة الثالثة من جولته الأفريقية الثانية، إذ من المنتظر أن يصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في زيارة رسمية، قادما من العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو.


وكان الملك محمد السادس قد بدأ جولته الأفريقية الثانية من أديس أبابا العاصمة الإثيوبية. وسيزور أيضا كينيا، وتوقع المصدر ذاته أن تشمل الجولة الملكية أيضا زامبيا.

و في سياق غير بعيد ،أدانت المملكة المغربية اليوم الأربعاء، بشدة المناورات المتواصلة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الافريقية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء، أنه " هكذا، وبعد أن أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي، تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة، والذي كانت ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

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