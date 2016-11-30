صاحب مخبزة يبلغ 91 عاما يعتدي على عاملة بسيدي قاسم ومديرية الحموشي تكشف الحقيقة الكاملة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة، يوضح بأن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورة لسيدة تحمل جرحا على مستوى وجهها، مقرونة بتعليقات مفادها أن المعنية بالأمر كانت ضحية عنف من طرف مشغلها الذي حاول

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة، يوضح بأن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورة لسيدة تحمل جرحا على مستوى وجهها، مقرونة بتعليقات مفادها أن المعنية بالأمر كانت ضحية عنف من طرف مشغلها الذي حاول الاعتداء عليها جنسيا، قبل أن يزعم صاحب التعليق بأن الشرطة لن تفتح بحثا مع المشتبه فيه بدعوى أنه "غني" !

وحسب هذا البيان فإنه وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات والأبحاث التي باشرتها في موضوع هذه التعليقات، خلصت إلى أن هذه القضية وقعت بمدينة سيدي قاسم، وأن الضحية تقدمت أول أمس الاثنين ، إلى الدائرة الرابعة للشرطة بالمدينة لتسجيل شكاية بالضرب والجرح في حق مشغلها ( صاحب مخبزة)، موضحة أن هذا الأخير عرضها لعنف بواسطة صحن على مستوى الوجه، وأدلت بشهادة طبية تؤكد مدة العجز في 24 يوما.



وأضاف المصدر ذاته بأنه وعلى ضوء هذه الشكاية، تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع لشاهدين أدلت بهما الشاكية، وهما زبونين كانا حاضرين وقت الاعتداء، وذلك تمهيدا للاستماع إلى المشغل المشتكى به، البالغ من العمر 91 سنة.



وشددت مصالح الأمن الوطني بعد تأكيدها للمعطيات السابقة، أنه تم تحصيل شكاية المعنية بالأمر وفق القانون، وتم الاستماع إلى إفادة الشهود، ويجري حاليا مواصلة البحث مع المشتكى به.