بالفيديو.. شيباني سكران مع صاحبتو ضّاربو ودارو كسيدة خايبة في كازا ﻿

شهد شارع باريس بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة، بطلها سائق سيارة في نهاية عقده الخامس اصطدم بقوة بواجهة محل تجاري.

"شوف تيفي"

شهد شارع باريس بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة، بطلها سائق سيارة في نهاية عقده الخامس اصطدم بقوة بواجهة محل تجاري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص كان في حالة سكر طافح رفقة عشيقته الشابة ودخلا في نقاش حاد داخل سيارته، لتمسك بمقود السيارة وتديره ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالمحل التجاري.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وقامت باعتقال صاحب السيارة ومرافقته، بينما تم نقل السيارة إلى المحجز البلدي.