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عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 16:11 عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون
عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس
علمت ''شوف تيفي''، اليوم الأربعاء، من مصادر جد قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي يسمح لوالدي المجرد الفنان البشير عبدو و الفنانة نزهة الركراكي بزيارة ابنهم 3 مرات الأسبوعفي

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي"، اليوم الأربعاء، من مصادر جد قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي يسمح لوالدي المجرد الفنان البشير عبدو و الفنانة نزهة الركراكي بزيارة ابنهم 3 مرات الأسبوعفي

و أكدت ذات المصادر،أن سعد يعيش حياته الطبيعية داخل أسوار سجن "فلوري" بباريس و ينتظر كلمة العدالة الفرنسية.

وكشف المصدر أن كل الأخبار المتداولة مؤخرا حول مطالبة العدالة الامريكية باستلام سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة بأمريكا عارية من الصحة و مجرد إشاعات، داعيا المغاربة بالدعاء لسعد حتى يتمكن من استعادة حريته.

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شوف تيفي المغرب والد لمجرد العدالة الأمريكية السجن فلوري

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