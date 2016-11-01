عاجل: هاشحال من مرة كيزورو والدي لمجرد ابنهم بسجن فلوري بباريس ﻿

علمت ''شوف تيفي''، اليوم الأربعاء، من مصادر جد قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي يسمح لوالدي المجرد الفنان البشير عبدو و الفنانة نزهة الركراكي بزيارة ابنهم 3 مرات الأسبوعفي

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي"، اليوم الأربعاء، من مصادر جد قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي يسمح لوالدي المجرد الفنان البشير عبدو و الفنانة نزهة الركراكي بزيارة ابنهم 3 مرات الأسبوعفي

و أكدت ذات المصادر،أن سعد يعيش حياته الطبيعية داخل أسوار سجن "فلوري" بباريس و ينتظر كلمة العدالة الفرنسية.

وكشف المصدر أن كل الأخبار المتداولة مؤخرا حول مطالبة العدالة الامريكية باستلام سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة بأمريكا عارية من الصحة و مجرد إشاعات، داعيا المغاربة بالدعاء لسعد حتى يتمكن من استعادة حريته.



