عاجل: تأجيل التصويت البرلماني لإقالة رئيسة كوريا الجنوبية ﻿

أعلن النواب الكوريون الجنوبيون، اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على إقالة الرئيسة بارك غيون-هي، المتورطة في فضيحة فساد، لأسبوع على الأقل.

شوف تيفي:وكالات

أعلن النواب الكوريون الجنوبيون، اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على إقالة الرئيسة بارك غيون-هي، المتورطة في فضيحة فساد، لأسبوع على الأقل.

وانضم العديد من نواب حزب "ساينوري" المحافظ، الذي تنتمي إليه الرئيسة، إلى المعارضة في المطالبة بإقالتها.

وكان يفترض أن يجري التصويت في البرلمان على ذلك يوم الجمعة المقبل، لكن نحو ثلاثين من هؤلاء النواب باتوا يطالبون بنقاش برلماني على أن يجري التصويت بعد ذلك بأسبوع.

وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل، التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ"التواطؤ".

وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.

وقالت الرئيسة إنها مستعدة لمغادرة منصبها قبل نهاية ولايتها في مطلع سنة 2018.



