فيديو صادم يهز الفايسبوك بالمغرب..فتاة تبكي بحرقة أمام عشيقها وتعترف بممارسة الجنس معه لهذا المقابل ﻿

"شوف تيفي"
نشرت صفحات فايسبوكية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مؤلم وجد صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي تبكي بحرقة في تبادل للكلام مع شاب، دخلا خلاله في نقاش حاد جعلها تعترف بطلب من الشاب بأنها تمارس الجنس معه مقابل مبلغ مالي قدره 200 درهم.
وظهر الشاب في هذا الفيديو الذي قام بتصوير أحداثه بهاتفه النقال، وهو يهدد الفتاة بتعنيفها لأنها سرقت على حد تعبيره ماله ومخدر "الحشيش" الخاص به، لترد عليه بإجابة صادمة " أنت ركعتيني في شرفي".
وانتشر هذا الفيديو المؤلم بمواقع التوصل الاجتماعي بشكل كبير،حيث طالب الجميع السلطات والمصالح الأمنية بالتعرف على هوية مصور هذا الفيديو واعتقاله ومتابعته بأقصى العقوبات، بينما اعتبر آخرون الفتاة ضحية ذئب بشري استغل حاجتها للمال لكي يشبع غرائزه الحيوانية وقام بتعذيبها نفسيا قبل نشر الفيديو.
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