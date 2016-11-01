إنتشال غريق وادي سوس الذي جرفته المياه وعربته اليدوية الأحد الماضي بإنزكان ﻿

إنتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة غريق واد سوس الذي لقي حتفه غرقا بعدما جرفته سيول واد سوس يوم الأحد الماضي من نفس المكان الذي اختفى فيه يوم أمس الثلاثاء.

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إنتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة غريق واد سوس الذي لقي حتفه غرقا بعدما جرفته سيول واد سوس يوم الأحد الماضي من نفس المكان الذي اختفى فيه يوم أمس الثلاثاء.

وجاء العثور على جثة الضحية الذي جرفته مياه الأمطار، بعد البحث الذي باشرته عناصر الوقاية المدنية منذ وقوع الحادثة، حيث تجاهل المعني بالأمر الإشارات التحذيرية المثبتة على طول الطرق المؤدية للوادي بما فيها حواجز المنع المؤطرة من قبل السلطات الأمنية.

وأعادت المأساة النقاش الذي يطفو على السطح في كل مرة تسقط فيها الأمطار بجهة سوس ماسة، حيث يطالب النشطاء الجمعويين بمدينة إنزكان من السلطات المحلية والمنتخبة إقامة قنطرة يتنقل بها السكان بين ضفتي الوادي، نظرا لقصر المسافة بالمقارنة مع الطريق الرسمية التي تتطلب وقتا طويلا.





