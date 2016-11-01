بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن الفنانة لطيفة رأفت، قررت تأجيل جميع حفلاتها سواء داخل أو خارج أرض الوطن خلال الفترة المقبلة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفنانة، قامت بهذه الخطوة، لكي تتفرغ لرعاية والدتها التي تمر بأزمة صحية حرجة.
وكانت لطيفة رأفت، قد كشفت على حسابها الخاص بالفايسبوك، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، ونشرت بعض الصور الخاصة بها وهي تذرف الدموع وتمسك بيد والدتها الموجودة بأحد المصحات الخاصة.
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