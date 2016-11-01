 هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت | ثقافة و فنون

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس | مجتمع

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر | مجتمع

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر

بالصور : وفد مغربي يزور إسرائيل تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين | بوليتيك

بالصور : وفد مغربي يزور إسرائيل تزامنا مع ''اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين''

عاجل وبالصورة والفيديو.. ملاكم مغربي يُقتل بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة والفيديو.. ملاكم مغربي يُقتل بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة | ثقافة و فنون

انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة

عاجل : بن كيران يجتمع على إنفراد بأغلبيته الحكومية اليوم الأربعاء بمقر حزب الإستقلال | بوليتيك

عاجل : بن كيران يجتمع على إنفراد بأغلبيته الحكومية اليوم الأربعاء بمقر حزب الإستقلال

مطالب لـ مصطفى الرميد بالتدخل بعد إعتقال مختل عقلي بتهمة إضرام النار باشتوكة | بوليتيك

مطالب لـ ''مصطفى الرميد'' بالتدخل بعد إعتقال مختل عقلي بتهمة إضرام النار باشتوكة

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 14:28 هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس | مجتمع
هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها ستقوم بأشغال وضع الجسر الخاص بالراجلين على مستوى الطريق السيار المداري للرباط غدا الخميس من الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، ولذلك ستعرف

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها ستقوم بأشغال وضع الجسر الخاص بالراجلين على مستوى الطريق السيار المداري للرباط غدا الخميس من الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، ولذلك ستعرف حركة السير توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة ثلاث ساعات.

ودعت الشركة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار القادمين من سلا الجديدة والمتوجهين إلى عين عتيق، وكذا القادمين من عين عتيق والمتوجهين صوب سلا الجديدة، إلى استعمال الطريق المداري الحضري لمدينة الرباط.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدار الحضري الطريق السيار سلا الجديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر | مجتمع

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل

من جديد.. هزة أرضية بالقرب من السواحل المغربية بالشمال | مجتمع

من جديد.. هزة أرضية بالقرب من السواحل المغربية بالشمال

فيديو تحفيزي.. بلا عصا بلا معيور.. طرق أرقى وأفضل بكثير لجعل التلميذ متفوق بدون أن تهينه | مجتمع

فيديو تحفيزي.. بلا عصا بلا معيور.. طرق أرقى وأفضل بكثير لجعل التلميذ متفوق بدون أن تهينه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مدير أعمال سعد لمجرد السابق يكشف تفاصيل جديدة عن حالة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | بــووز
منذ 12 دقيقة

مدير أعمال سعد لمجرد السابق يكشف تفاصيل جديدة عن حالة سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

ها علاش حاولو نزيلات الإصلاحية الهروب (فيديو مسؤول) | خارج البلاطو

ها علاش حاولو نزيلات الإصلاحية الهروب (فيديو مسؤول)

نزيلة سابقة بإصلاحية البيضاء تُفجرها..كاينة السيبة فهاذ المركز/كاين الجنس بين الدريات/و كاينة البلية | خارج البلاطو

نزيلة سابقة بإصلاحية البيضاء تُفجرها..كاينة السيبة فهاذ المركز/كاين الجنس بين الدريات/و كاينة البلية

شكاية من سيدة مظلومة:راجلي كان خدام فالقصر وكنا كاريين عند واحد السيدة منين مات راجلي خرجاتني من داري ولاحت لينا حوايجي(فيديو) | بــووز

شكاية من سيدة مظلومة:راجلي كان خدام فالقصر وكنا كاريين عند واحد السيدة منين مات راجلي خرجاتني من داري ولاحت لينا حوايجي(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بسبب مرض والدتها هذا ما قررته لطيفة رأفت

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس | مجتمع

هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر | مجتمع

هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر

بالصور : وفد مغربي يزور إسرائيل تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين | بوليتيك

بالصور : وفد مغربي يزور إسرائيل تزامنا مع ''اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين''

﻿ ﻿
أمس 13:33 GMT

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.