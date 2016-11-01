هام.. توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق في الاتجاهين غدا الخميس ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها ستقوم بأشغال وضع الجسر الخاص بالراجلين على مستوى الطريق السيار المداري للرباط غدا الخميس من الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، ولذلك ستعرف

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها ستقوم بأشغال وضع الجسر الخاص بالراجلين على مستوى الطريق السيار المداري للرباط غدا الخميس من الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، ولذلك ستعرف حركة السير توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة ثلاث ساعات.

ودعت الشركة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار القادمين من سلا الجديدة والمتوجهين إلى عين عتيق، وكذا القادمين من عين عتيق والمتوجهين صوب سلا الجديدة، إلى استعمال الطريق المداري الحضري لمدينة الرباط.