هذا هو الحكم الصادر في حق سفاح تطوان الذي قتل إمام مسجد وشخص خلال صلاة الفجر ﻿

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان عشية أمس الثلاثاء، بإعدام الشخص الذي قام بجريمة قتل بشعة في حق إمام مسجد وشخص آخر، عقب متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

"شوف تيفي"

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان عشية أمس الثلاثاء، بإعدام الشخص الذي قام بجريمة قتل بشعة في حق إمام مسجد وشخص آخر، عقب متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت "شوف تيفي" انفردت بكشف تفاصيل هذه الجريمة التي وقعت في التاسع من شهر غشت الماضي، حيث قام الجاني باقتحام "مسجد الأندلس" الموجود على مستوى حي الملاح بالمدينة القديمة لتطوان دقائق قبل صلاة الفجر،وقام بقتل الأمام وشخص آخر وأصاب أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى سانية الرمل.

تجدر الإشارة إلى أن أبناء "حي الملاح" كشفوا لـ "شوف تيفي" عقب وقوع جريمة "سفاح تطوان"، أن السبب الرئيسي الذي دفع بالجاني إلى ارتكاب جريمته يعود إلى خلاف مع إمام المسجد بسبب رغبته في رفع الآذان.