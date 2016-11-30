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بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 13:03 عاجل وبالصورة والفيديو.. ملاكم مغربي يُقتل بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة والفيديو.. ملاكم مغربي يُقتل بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل
قتل ملاكم مغربي ينحدر من منطقة تمسمان ضواحي مدينة الناظور، بطريقة مروعة خلال تواجده بمدينة غرناطة الإسبانية، عقب تلقيه لطعنات مميتة بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"



قتل ملاكم مغربي ينحدر من منطقة تمسمان ضواحي مدينة الناظور، بطريقة مروعة خلال تواجده بمدينة غرناطة الإسبانية، عقب تلقيه لطعنات مميتة بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب موقع "omroepbrabant" الإسباني فإن الهالك"أسامة التدلاوي" الذي يمارس رياضة الملاكمة بمدينة إندهوفن الهولندية والبالغ قيد حياته 21 عاما، دخل في شجار خلال الأسبوع الجاري، مع مجموعة من الشبان الذين قاموا بتوجيه طعنات مميتة أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف الموقع بأن الشاب المغربي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى المستشفيات، نتيجة خطورة الطعنات التي تلقاها في مناطق مختلفة من جسده وخاصة على مستوى الرأس، موضحا بأن الشرطة الإسبانية قامت باعتقال منفذي جريمة القتل في حق المغربي حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوفتيفي ملاكم مغربي مدينة الناظور أسامة التدلاوي غرناطة السلاح الأبيض

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