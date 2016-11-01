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انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 12:47 انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة | ثقافة و فنون
انفراد.. تفاصيل جديدة بخصوص قضية سعد لمجرد و هذا ما سيقع بعد شهادة عاملة النظافة
علمت ''شوف تيفي'' أن ''مامادو بينا'' الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، وهي عاملة النظافة في فندق ''ماريوت شانزليزيه'' أدلت أمس الثلاثاء، بشهادتها في قضية سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق لمطابقتها مع شهادتها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن "مامادو بينا" الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد، وهي عاملة النظافة في فندق "ماريوت شانزليزيه" أدلت أمس الثلاثاء، بشهادتها في قضية سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق لمطابقتها مع شهادتها الأولى التي أدلت بها قبل أسابيع أمام الشرطة الفرنسية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" القريب من قضية سعد لمجرد، فإن قضية هذا الأخير تعقدت بشكل كبير بعد هذه الشهادة وبعد الطلب الذي تقدم بها المدعى الأمريكي للسلطات الفرنسية بخصوص تسليمها للفنان المتهم كذلك بقضية اغتصاب بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010.
وأوضح المصدر ذاته بأن سعد لمجرد وفور انتهاء عقوبته الحبسية في فرنسا سواء حصل على البراءة أو تمت إدانته، فإن السلطات الفرنسية وبموجب اتفاق موقع مع "الولايات المتحدة الأمريكية"بخصوص تبادل المطلوبين للعدالة،فإن لمجرد سيتم نقله إلى "أمريكا" وبالتحديد إلى ولاية نيويورك، حيث سيتم وضعه بأحد السجون، وبالتالي تكرار سيناريو مشابه لقضيته بفرنسا.
وأضاف هذا المصدر بأن سعد لمجرد، ارتكب خطأ كبيرا بخروجه من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010 بعد أن دفع الكفالة، موضحا بأن هذا الأمر هو الذي جعل المدعي الأمر يطالب السلطات الفرنسية بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

 

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