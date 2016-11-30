عاجل : بن كيران يجتمع على إنفراد بأغلبيته الحكومية اليوم الأربعاء بمقر حزب الإستقلال ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيجتمع عشية اليوم الأربعاء بكل من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر وزعيم حزب

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيجتمع عشية اليوم الأربعاء بكل من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر وزعيم حزب الكتاب نبيل بنعبد الله.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإجتماع سيكون على هامش الندوة المرتقبة عشية اليوم الأربعاء بالمقر العام لحزب الإستقلال بالرباط، تحت عنوان : " بناء الدولة الديمقراطية استكمال لمهام التحرير الوطني"، إبتداءا من الساعة الرابعة زوالا بتأطير لكل من محمد السوسي الموساوي عن حزب الإستقلال ومحمد اليازغي عن الإتحاد الإشتراكي وسعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية والأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية إسماعيل العلوي.

وقالت المصادر، إن الإجتماع من المنتظر أن يعقد بعد الندوة، حيث ينتظر أن يناقش فيه الأطراف مشاورات تشكيل الحكومة وتحديد الإستراتيجية التي سيشتغل بها بن كيران لإخراج حكومته إلى العلن.



