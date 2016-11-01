مطالب لـ ''مصطفى الرميد'' بالتدخل بعد إعتقال مختل عقلي بتهمة إضرام النار باشتوكة ﻿

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها، من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق عاجل، بعرض معتقل على الخبرة الطبية بعد إعتقاله على خلفية أحداث سيدي بيبي التي شهدت مواجهات

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طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها، من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق عاجل، بعرض معتقل على الخبرة الطبية بعد إعتقاله على خلفية أحداث سيدي بيبي التي شهدت مواجهات بين القوات العمومية ومتضررين من هدم البنايات العشوائية.

وإستنادا لرسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوزير العدل والحريات، فقد توصل فرعها المحلي باشتوكة أيت باها بشكاية من السيدة "علا عائشة " الحاملة للبطاقة الوطنية رقم P166924 و الساكنة بدوار درايد – جماعة و قيادة سيدي بيبي - إقليم اشتوكة أيت باها تفيد أن ابنها المدعو " محمد منصوري" و الحامل للبطاقة الوطنيةJ412492 و المزداد بتاريخ 14 يناير 1994 "مختل عقليا".

وأوضحت ذات الرسالة، أن "المختل عقليا" تعرض للإعتقال على خلفية أحداث سيدي بيبي و التي شهدتها المنطقة بتاريخ 12 أكتوبر 2016، حيث تم اعتقاله بعد مرور يومين عن أحدات سيدي بيبي بتهمة إضرام النار في دراجة نارية حسب تصريح الأم، ويخضع للتحقيق في حالة اعتقال مؤكدة أن ابنها لا علاقة له بهذه الأحداث و أنه يعاني من اضطرابات نفسية و أنها كانت تواظب على علاجه بطرق تقليدية .

وإلتمس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في شكاية هذه الأم وعرض المعتقل على الخبرة الطبية اللازمة .