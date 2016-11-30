مثير وبالصور.. شركة تركية تبيع قمصان تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت السلطات المحلية بمدينة مراكش ، في الآونة الأخيرة، من حجز مجموعة من القمصان، التي تقوم شركة تركية بتسويقها في العديد من الأسواق المغربية.



"شوف تيفي"



تمكنت السلطات المحلية بمدينة مراكش ، في الآونة الأخيرة، من حجز مجموعة من القمصان، التي تقوم شركة تركية بتسويقها في العديد من الأسواق المغربية.

وحسب مصادر مراكشية فإن عاملين بالشركة التركية بالمدينة الحمراء، أبلغو السلطات المحلية بتسويق هذه الشركة الأجنبية لأقمصة تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذه القمصان تضم كما تظهر الصور جميع دول العالم ومن بينها المغرب التي تم بتر خريطتها من الصحراء المغربية.



