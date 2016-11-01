مثير وبالفيديو.. هاكز من فلسطين يقرصنون بث قناة إسرائيلية حكومية الآذان ﻿

تفاجأ متتبعو القناة الثانية الإسرائيلية الحكومية الثانية، ليلة أمس الثلاثاء بظهور الآذان على الشاشة، وقد استمر منذ بدايته إلى حد نهايته دون انقطاع.

"شوف تيفي"

تفاجأ متتبعو القناة الثانية الإسرائيلية الحكومية الثانية، ليلة أمس الثلاثاء بظهور الآذان على الشاشة، وقد استمر منذ بدايته إلى حد نهايته دون انقطاع.

وتداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية العربية مقطع فيديو يوثق لهذه اللحظة، حيث كشف البعض منهم أن قراصنة "هاكرز" فلسطنيين وراء قرصنة بث القناة وجعل الإسرائليين يستمعون للآذان.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية، خرجت قبل أيام بمشروع قرار، يلغي رفع الآذان بمدينة القدس الشريفة المحتلة، وهو الأمر الذي أثار غضبا واستياء عارما لدى العرب والمسلمين.