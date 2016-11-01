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بعد إفتضاح الإختلالات.. العنصر يلغي صفقة ب 50 مليون لإنشاء موقع إلكتروني ومطالب بفتح تحقيق

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 11:10 بعد إفتضاح الإختلالات.. العنصر يلغي صفقة ب 50 مليون لإنشاء موقع إلكتروني ومطالب بفتح تحقيق | بوليتيك
بعد إفتضاح الإختلالات.. العنصر يلغي صفقة ب 50 مليون لإنشاء موقع إلكتروني ومطالب بفتح تحقيق
ألغى مجلس جهة فاس-مكناس الذي يرأسه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صفقة إنشاء موقع إلكتروني ب 50 مليون سنتيم بعد إنتشار وثائق عن وجود إختلالات كبيرة بها.

شوف تيفي 


ألغى مجلس جهة فاس-مكناس الذي يرأسه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صفقة إنشاء موقع إلكتروني ب 50 مليون سنتيم بعد إنتشار وثائق عن وجود إختلالات كبيرة بها.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن الشركات التي شاركت في الصفقة التي كان مقررا فتح أظرفتها يوم أمس الثلاثاء، تفاجأت بإلغاء المنظمين للصفقة بعد التقارير الإعلامية التي فضحت وجود تسريب أحد الشروط الأساسية في الصفقة وهي الأسماء التي سيتم حجزها، حيث يفترض أن تتم تسمية الموقع كما هو مبين في دفتر التحملات باسم رئيسي للموقع وهو regionfesmeknes.ma وموقع ثانوي regionfesmeknes.com.

وجاء إلغاء الصفقة بعد توصل مسؤولين بمجلس جهة فاس-مكناس أن الإسمين المقترحين في الصفقة قد ثم حجزهما أياما فقط قبل إعلان الصفقة، ما يؤكد تسريب شروط الصفقة من بين القيمين عنها، وطالب مسؤول بأحد الشركات التي شاركت في الصفقة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع لوقف الشائعات والأخبار عن وجود لوبي بالجهة يتحكم بصورة أو بأخرى بجميع صفقاتها، عبر توصله بشروطها قبل إعلانها.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي" أن البحث الذي قام به مسؤولين بالجهة منذ التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الموضوع، توصلوا بكون الجهات التي حجزت الإسمين تطالب بعشرة ملايين سنتيم من أجل التنازل عنهما، خاصة وأن شركة للإتصالات المكلفة بمنح المواقع، أقرت بكون الإسمين محجوزين ولا يمكنها فعل شيء حيال الأمر.
ودعا المتضررون من الصفقة، القيمين على مجلس الجهة خاصة منهم الأعضاء بالمجلس المسير، إلى كشف حقيقة الموضوع والمتورطين فيه كي يكونوا عبرة إلى الموظفين الأخريين والمسؤولين بالجهة، لكي لا تتكرر العملية.

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