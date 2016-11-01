عاجل..الطيران الإسرائيلي يقصف دمشق..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين على ريف دمشق فجر اليوم الأربعاء دون أن يحدث إصابات، وذلك حسب وكالة "فرانس بريس" نقلا عن وكالة الإعلام الرسمية (سانا).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصاروخين أطلقا من المجال الجوي اللبناني وسقطا في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي، بحسب الوكالة.
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