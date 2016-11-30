بالصور.. والدة الفنانة لطيفة رأفت تمر بوعكة صحية جد حادة والفنانة تذرف الدموع بحرقة ﻿

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تعرض والدتها لأزمة صحية حادة، تم على إثر ذلك نقلها إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.

"شوف تيفي"

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تعرض والدتها لأزمة صحية حادة، تم على إثر ذلك نقلها إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.

وظهرت الفنانة في إحدى الصور رفقة والدتها بالمصحة وهي تذرف الدموع بحرارة، طالبت من جميع عشاقها الدعاء لوالدتها حتى تعود لكامل صحتها.

وكتبت لطيفة رأفة في تدوينتها "أذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما .. اطلب من كل أعضاء صفحتنا الكرام ان يدعوا بالشفاء العاجل لوالدة الفنانة لطيفة رأفت التي تمر بوعكة صحية حادة المت بها منذ صبيحة اليوم و التي نقلت على إثرها الى المستشفى ، راجين من الله العلي القدير ان يعجل بشفائها و يطمئن قلوب أبنائها عنها .. اللهم ارزقها صحة جديدة و البسها ثوب الصحة و العافية و طول العمر يا رب العالمين .. اللهم احفظها لأبنائها و أدم رضاها تاجا فوق رؤوسهم يا ارحم الراحمين .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها .. اللهم اشفيها انت الشافي يا ارحم الراحمين قلوبنا معك يا غالية .. ".

وتفاعل عشاق النجمة مع هذه التدوينة، حيت تمنى الجميع أن تسمع الفنانة أخبار خير خلال الساعات المقبلة وأن تتحسن صحة والدتها.